Среди украинских бизнесменов были и такие, что накануне войны отправились куда-то на частных самолетах, отметил секретарь СНБО.

Ринат Ахметов, в отличие от многих других бизнесменов, ни разу не выезжал из Украины с начала войны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто выезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, видимо, были проинформированы накануне", - отметил он.

Данилов рассказал, что среди украинских бизнесменов были и такие, что накануне войны отправились куда-то на частных самолетах. Он сравнил их с птицами, мигрирующими.

"Когда закончится война, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", - убежден секретарь СНБО.

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Украину 23 февраля накануне российского вторжения. С начала войны его предприятия, благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и населению 2,7 млрд грн.