Они просят вообще не рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку, а также допросить в качестве свидетелей его коллег по фракции.

Адвокаты народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, продолжают подавать в суд ходатайства.

Как передает корреспондент УНИАН, Печерский районный суд Киева так и не приступил к рассмотрению по существу ходатайства стороны обвинения о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку.

Защитники подозреваемого продолжают подавать в суд ходатайство. В частности, они заявили ходатайство об отложении судебного заседания.

Адвокаты мотивировали это тем, что Печерский райсуд Киева не имеет права рассматривать указанное ходатайство, поскольку следствие ведут следователи Государственного бюро расследований, главный офис которого в Шевченковском районе на улице С. Петлюры, а следовательно, рассматривать ходатайство должен Шевченковский райсуд Киева.

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Кроме того, защитники Медведчука утверждают, что судья Сергей Вовк должен вернуть ходатайство прокурора без рассмотрения. Они аргументируют это тем, что нарушены сроки подачи ходатайства о продлении меры пресечения: в соответствии с нормами ст. 199 Уголовного процессуального кодекса такое ходатайство подается не позднее чем за 10 дней до окончания действующей меры пресечения. В случае с Медведчуком это до 30 июня. А поскольку прокуроры внесли свое ходатайство только вчера, то, по мнению адвокатов Медведчука, судья Вовк должен оставить его без рассмотрения.

Кроме того, защитники народного депутата в очередной раз попросили о перерыве, чтобы Медведчук пообедал.

Также они заявили ходатайство о допросе свидетелей — народных депутатов фракции «ОПЗЖ» и членов этой партии, в частности, Юрия Бойко и Василия Нимченко. Защита Медведчука заявила отвод секретарю судебного заседания. Отвод не был удовлетворен судьей Вовком.

Сейчас суд заслушивает обоснование многочисленных ходатайств защитников Медведчука.

Суд пересматривает меру пресечения куму Путина Виктору Медведчуку

Два месяца назад ему объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. И тогда суд отправил его под домашний арест. Сегодня суд рассматривает изменение меры пресечения куму Путина.

Накануне суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

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Автор: Дмитрий Хилюк