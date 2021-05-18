13 мая Печерский райсуд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Адвокаты подозреваемого в государственной измене депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука подали апелляцию на решение Печерского райсуда Киева относительно избранной меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Об этом в Facebook заявил экс-подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, заместитель генпрокурора времен Януковича, а ныне однопартиец Медведчука Ренат Кузьмин.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука", – написал Кузьмин.

О подробностях апелляции депутат обещает сообщить в скором времени.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» (Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

Козак находится за пределами Украины.

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Автор: Яна Ставская