СМИ: Кампаниями Ляшко и "Оппозиционного блока" руководит один и тот же человек

Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

Кампанию блока Петра Порошенко ведет Игорь Грынив. Ориентировочные расходы на агитацию по телевидению, если предположить, что партии покупают рекламу по прайсовым ценам на ТВ, стоят 1,8 миллионов долларов.

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Гринив сам идет по списку блока Порошенко под 14 номером. В 2006 году руководил кампанией Кличко, с июля работает заместителем главы АП.

Предвыборную кампанию Радикальной Партии Ляшко, а также "Оппозиционного блока" ведет известный российский политтехнолог, который давно сотрудничает с Сергеем Левочкиным – Игорь Шувалов, пишет издание.

В проекте Ляшко он занимается стратегией кампании, а штабом руководит экс-лидер "Поры" и "других известных лыжных инструкторов" Владислав Каськив. Его помощники ситуацию не комментируют.

По оценкам издания, расходы на агитацию за первые 18 дней "Оппозиционного блока" составляли 1,5 миллионов долларов, а Радикальной партии 0,5 миллионов долларов.

"Народному фронту" вести кампанию помогает Сергей Гайдай. На агитацию по телевидению за первые 18 дней кампании израсходовано 3,3 миллиона гривен.

Гайдай является автором логотипа Народного фронта, он является автором идеи с привязкой голосования за Народный фронт к будущему премьерству Яценюка.

Кампанией "Батькивщины" занимаются нынешний депутат Александр Абдуллин и российский политтехнолог АлексейСытников, который сотрудничает с Тимошенко с 2007 года. Расходы на рекламу за первые 18 дней кампании составили 2,3 миллиона долларов.

Кампанией "Самопомощи" руководит сам Андрей Садовый. За первые 18 дней на ТБ-Агитацию пошло 0,4 миллиона долларов.

Кампанией "Сильной Украины" ведет Николай Гастелло. На агитацию по ТБ партия Сергея Тигипко за первые 18 дней 1,2 миллиона долларов. Как утверждает издание со ссылкой на источники, Гастелло был "навязан" Тигипко, как "предложение, от которого нельзя отказаться".

В 2012 году он консультировал проект Натальи Королевской.