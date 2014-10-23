Экс-глава Минэнерго Ставицкий получил израильское гражданство - Геращенко

Об этом Геращенко написал в своем Facebook.

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"Знаю, что государство Израиль за непонятно какие заслуги выдало гражданство гражданину Ставицкому - бывшему министру топлива и энергетики, тому самому, у которого на чёрный день было припасено несколько миллионов долларов и десятки килограммов золота изъятых при обыске. Думаю, что лучшим показанием того, что Ставицкий и другие негодяи в Украине вне закона, это будет обращение ГПУ о выдаче Украине Эдуарда Ставицкого", - написал Геращенко.