Экс-глава Минэнерго Ставицкий получил израильское гражданство - Геращенко
02:18, 23 октября 2014Политика
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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что Генеральная прокуратура должна обратиться к Израилю относительно выдачи экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Ставицкий получил израильское гражданство
Об этом Геращенко написал в своем Facebook.
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"Знаю, что государство Израиль за непонятно какие заслуги выдало гражданство гражданину Ставицкому - бывшему министру топлива и энергетики, тому самому, у которого на чёрный день было припасено несколько миллионов долларов и десятки килограммов золота изъятых при обыске. Думаю, что лучшим показанием того, что Ставицкий и другие негодяи в Украине вне закона, это будет обращение ГПУ о выдаче Украине Эдуарда Ставицкого", - написал Геращенко.
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