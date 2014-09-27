Террористы заявили о прекращении обмена пленными
00:01, 27 сентября 2014Политика
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Террористы "ДНР" в одностороннем порядке прекращают обмен пленными.
REUTERS
Об этом сообщает канал 24 со ссылкой на террористический сайт "Русская весна".
Там информируют, что это делается, мол, из-за несоблюдения обязательств Киевом.
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"Было принято решение в одностороннем порядке прервать процесс обмена военнопленными с украинскими военными, так как из 174 переданных нам военнопленных только 30 человек действительно являются бойцами армии "Новороссии". Украинская сторона по нашему списку выдает совсем других людей", — отметили в "ДНР".
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