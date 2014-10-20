Сикорский прогнозирует 20 лет войны в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины

Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico Magazine.

«То, чего я боюсь, что россияне просто не смогут принять факт существования Украины как отдельной нации... И если они захотят пойти дальше против украинского национализма... то тогда Россия узнает, что Украина является настоящей нацией и столкнется с 20-летней партизанской войной», - сказал он.

Политик отметил, что Россия может «легко» захватить территории украинского государства, на которой Кремль хочет создать так называемую «Новоросию», но будет иметь трудности с удерживанием ее под своим контролем.

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«Они могут выиграть битву, но удерживать эту огромную территорию потребуется сил в размере 200-300 тысяч военных и 10 лет. И они никогда не смогут ее удерживать без постоянной национальной мобилизации», - сказал Сикорский, который возглавлял польское МИД с 2007 года до октября 2014 года.