Россия продолжает шпионить с воздуха за позициями сил АТО
15:12, 20 октября 2014Политика
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Российские военные продолжают активное использование беспилотных летательных аппаратов для разведки в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
За сутки заметили 6 беспилотников / flickr.com/vaguardpao
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"ВС РФ продолжают активное использование БПЛА для проведения воздушной разведки. Вчера пограничники зафиксировали применение беспилотников вблизи Мариуполя и в контролируемых районах в Донецкой области в шести случаях. Летательные аппараты были замечены в районе н.п. Сартана, Большая Новоселка и Курахово", - сообщил Лысенко.
Он отметил, что в целом в течении е минувшей недели в 21 случае было зафиксировано 37 БПЛА, которые осуществляли разведку позиций сил АТО.
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