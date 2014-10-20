Россия продолжает шпионить с воздуха за позициями сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"ВС РФ продолжают активное использование БПЛА для проведения воздушной разведки. Вчера пограничники зафиксировали применение беспилотников вблизи Мариуполя и в контролируемых районах в Донецкой области в шести случаях. Летательные аппараты были замечены в районе н.п. Сартана, Большая Новоселка и Курахово", - сообщил Лысенко.

Он отметил, что в целом в течении е минувшей недели в 21 случае было зафиксировано 37 БПЛА, которые осуществляли разведку позиций сил АТО.