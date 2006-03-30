Кинах просит аутсайдеров успокоиться

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, член блока “Наша Украина” Анатолий КИНАХ подчеркивает необходимость того, чтобы политические силы, которые не преодолели трехпроцентный барьер в парламент, не нагнетали политическую ситуацию в стране, „не создавали искусственное напряжение и не дискредитировали в том числе и Украину, за которой сегодня наблюдает мир”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБОУ, об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала „Тонис”.

По словам А.КИНАХА, ни один зафиксированный документально случай фальсификации или нарушения законодательства в ходе выборов и подсчета голосов не останется вне поля зрения правоохранительных органов.

„Учитывая, что мы боремся за честные выборы, материалы, где будут зафиксированы нарушения, я даю вам гарантию, будут в суде и в прокуратуре”, - подчеркнул секретарь СНБО. Он также добавил, что по каждому случаю попытки фальсификации будет вестись мониторинг, „и виновные будут наказаны”.

Отвечая на вопрос относительно формата коалиции, А.КИНАХ отметил необходимость того, чтобы форма и содержание коалиции отражали общегосударственные приоритеты. Он также выразил убеждение, что в ходе переговоров о создании коалиции выбор будет проводиться на основе интересов людей и интересов государства. „Мы не можем допустить того, чтобы создание коалиции превратилось в очередную торговлю портфелями или борьбу за должности. Есть рубеж - это общенациональные интересы – который мы никогда не переступим, независимо от названия политической структуры, о которой идет речь, и с которой можно наладить сотрудничество", - подчеркнул он.