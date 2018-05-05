Украинский интерес. Завтрак в Милане, предчувствие газового перемирия и танцы с призраками

Россия и Украина приблизились к временному соглашению о поставках газа, чему способствовал краш-тест ЕС на предмет зимовки без российских энергоресурсов. В Кремле пытаются заигрывать с украинскими политическими призраками.

О повышенном интересе к саммиту ASEM в Милане свидетельствовали предшествуюшие ему видео-конференция Барака Обамы с европейскими лидерами и телефонный разговор американского и украинского президентов. Штаты пристально следят за ситуацией в Украине и не собираются оставаться в стороне от процесса урегулирования. В столице Ломбардии Петр Порошенко и Владимир Путин оказались за одним столом с европейскими лидерами, в присутствии которых властелин Кремля признал, что Донбасс является украинской территорией. Вряд ли это понравится представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но их за стол переговоров все равно не допускают.

Не будем питать иллюзий относительно скорого разрешения донбасского кризиса, но выступление единым фронтом Украины и лидеров европейских государств обнадеживает. У тех проявился все более заметный интерес в нормализации газовых отношений между Украиной и Россией, по всей видимости, именно европейские структуры станут гарантом оплаты нашей страной необходимого объема российского «голубого золота». Официальному Киеву удалось вынести уроки из поражений в газовых войнах 2006 и 2009 годов и на этот раз заручиться поддержкой Старого Света, убедив его лидеров, что опасно оставлять на голодном энергетическом пайке крупнейшее европейское государство. Показательно, что Европейский Союз провел краш-тест своей энергосистемы, убедившись, что сможет прожить зиму без российского газа. Эта готовность к самоограничению со стороны основного потребителя углеводородов подтолкнула «Газпрому» к уступкам Украине. Хотя российский и украинский президенты не договорились о нормализации газовых отношений, переговоры на эту тему продолжатся на следующей неделе в Брюсселе.

Впрочем, в российской политической элите продолжают искать асимметричные решения в ответ на продолжающееся падение цены нефти, все сильнее угрожающее благосостоянию миллионов россиян. Государственная Дума намерена запретить реверс российского газа, что вызвало недоумение европейских партнеров «Газпрома», ожидаются и другие решения. Лично глава российского МИДа Сергей Лавров пугал представителей Европейской бизнес-ассоциации убытками для ЕС в десятки миллиардов евро, скромно умалчивая о финансовых потерях которые несет Россия. Фраза премьер-министра России Дмитрия Медведева об «аберрациях в мозгу Барака Обамы» в интервью CNBC больше напоминает игру зазнайки-подростка в психиатра, чем государственную позицию.

В отношении Украины позиция Кремля гибкостью не отличается. Владимиру Путину не нравится уровень демократичности парламентской кампании в нашей стране, и он решил высказаться в поддержку «Оппозиционного блока», ратующего за нормализацию отношений с Россией. В Государственной Думе пригласили в качестве эксперта по экономической ситуации в Украине Николая Азарова, оценки которого может предсказать даже школьник. Ряд российских СМИ анонсировал пресс-конференцию Виктора Януковича, в ходе которой тот якобы выкажет поддержку вчерашних соратникам из «Оппозиционного блока».

Важно отметить, что будет ошибкой считать, будто исключительно правящая верхушка России страдает имперскими комплексами по отношению к Украине. Озвученная последовательно Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским позиция по Крыму позволила убедиться, что даже «светочи демократии» на 1/6 части суши не способны внутренне признавать украинскую независимость и право нашей страны на самостоятельное развитие без участия руки Москвы.