За время перемирия погибли 68 военных и 51 мирный житель – МИД

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.

«С 5.09 террористы нарушили режим неприменения силы 1400 раз, 68 украинских в/с погибли, 428 ранены, 51 гражданское лицо погибло», - говорится в сообщении.

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