За время перемирия погибли 68 военных и 51 мирный житель – МИД
19:29, 15 октября 2014Общество
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За время перемирия на востоке Украины боевики более 1,4 тыс. раз его нарушали, погибли 68 украинских военных и 51 гражданское лицо.
REUTERS
Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.
«С 5.09 террористы нарушили режим неприменения силы 1400 раз, 68 украинских в/с погибли, 428 ранены, 51 гражданское лицо погибло», - говорится в сообщении.
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