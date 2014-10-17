Кернес поручил дочке Чечетова провести люстрацию в Харьковском горсовете

21:19, 17 октября 2014
Политика
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Координацию работы по обеспечению исполнительными органами Харьковского городского совета выполнение требований Закона Украины «Об очищении власти» будет осуществлять дочь известного "регионала" Михаила Чечетова Татьяна.

Кернес и Чечетова будут проводить люстрацию в Харькове

Соответствующее распоряжение подписал харьковский городской голова Геннадий Кернес.

"Возложить координацию работы по обеспечению исполнительными органами Харьковского городского совета выполнение требований Закона Украины «Об очищении власти» на заместителя городского головы - управляющего делами исполнительного комитета городского совета Чечетову-Терашвили Т.М.", - говорится в распоряжении.

Читайте такжеВ аппарате Харьковской ОГА некого люстрировать - председательРуководители исполнительных органов Харьковского городского совета должны провести соответствующие мероприятия до 21 октября.

Татьяна Чечетова-Терашвили - заместитель Кернеса, управляющая делами исполнительного комитета городского совета.

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