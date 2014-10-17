Кернес поручил дочке Чечетова провести люстрацию в Харьковском горсовете

Координацию работы по обеспечению исполнительными органами Харьковского городского совета выполнение требований Закона Украины «Об очищении власти» будет осуществлять дочь известного "регионала" Михаила Чечетова Татьяна.

Соответствующее распоряжение подписал харьковский городской голова Геннадий Кернес. "Возложить координацию работы по обеспечению исполнительными органами Харьковского городского совета выполнение требований Закона Украины «Об очищении власти» на заместителя городского головы - управляющего делами исполнительного комитета городского совета Чечетову-Терашвили Т.М.", - говорится в распоряжении. Читайте такжеВ аппарате Харьковской ОГА некого люстрировать - председательРуководители исполнительных органов Харьковского городского совета должны провести соответствующие мероприятия до 21 октября. Татьяна Чечетова-Терашвили - заместитель Кернеса, управляющая делами исполнительного комитета городского совета.

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