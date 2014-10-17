Die Zeit: Россия расплачивается за завоевания Путина

Об этом пишет Штеффен Добберт в своей статье «Россия расплачивается за завоевания Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Начнем с положительного, по его мнению, «Царя», «Геркулеса», «Османского Путина», как его, учитывая завоевания, называли в последние несколько недель в европейской прессе, иногда, возможно, с восхищением.

В Беларуси, которая находится между Украиной и Россией, в следующем году должны быть проведены выборы. Когда именно, знает, наверное, только Александр Лукашенко, последний истинный диктатор Европы сам определяет дату выборов и результаты. Если все будет сделано, то во всей Беларуси, и в самом Минске, где есть смелые свободолюбивые оппозиционеры, ему будет выгодна победа Владимира Путина в украинском кризисе: из страха.

Журналистка из Минска, которая пожелала остаться неизвестной, говорит: «Многие белорусы считают, что протестов против Лукашенко не допустят». И если мы каким-то образом, «стали бы следующими жертвами войны – это было бы гораздо хуже сегодняшней диктатуры».

С момента революции в Украине примерно девять месяцев назад Владимир Путин представляет себя современным империалистом. Он аннексировал Крым, разжег конфликт в Восточной Украине и ответил на экономические санкции со стороны США и ЕС. Своей гибридной войной президент России шокировал полмира и считается в России, прежде всего, сильным человеком. При этом стоит также вспомнить цену, которую его страна должна платить за его завоевания.

Еще Хрущеву Крым уже слишком дорого обходился

Пример – Крым: Оттуда, российский Черноморский флот через турецкие проливы может проникнуть и в восточную часть Средиземного моря – как уже было до аннексии. Полуостров имеет геостратегическое значение для России. В остальном, он прежде всего дорого стоит. Железнодорожные связи и порты устарели, улицы ветхие. Только в этом году Россия пообещала Крыму инвестиций до пяти миллиардов евро. Самая большая проблема – обеспечение населения. Большинство водных линий и линий электропередач идут от украинского материка. Россия, таким образом, из-за Крыма зависит от Украины, по крайней мере, в ближайшие годы. Поэтому, полуостров стал украинским. Когда Хрущев передал его братскому государству в 1954 году, этого не произошло, как часто утверждают, потому что советский лидер был пьян, а из соображений несоответствия затрат и пользы.

Пример – Донбасс: около 4000 человек погибли, прежде чем сейчас на востоке Украины может возникнуть еще один замороженный конфликт. Путин попытается, если потребуется с помощью сепаратистов, снова разжечь бои и беспорядки, чтобы шантажировать Украину. Аналогичная ситуация и в других регионах с замороженными конфликтами из коллекции Путина: в Абхазии и Южной Осетии (фактически Грузия), в Приднестровье (фактически Молдова) и в Нагорном Карабахе (Азербайджан).

В сферу своего прямого влияния Путин получил лишь небольшую часть Украины. А потерял он большинство украинского народа, вероятно, навсегда. В отличие от времени после Оранжевой революции, примерно десять лет назад, сейчас Украина в политическом плане окончательно отделится от России. Отказ заходит так далеко, что в супермаркетах на западе, севере и юге страны появились дополнительные полки: российские товары и продукты питания пытаются сделать максимально узнаваемыми, и их уже почти никто не покупает. Многие украинцы не хотят отдать ни гривны за продукты из страны, которая спровоцировала войну.

Этот потребительский бойкот не очень навредит экономике России. Это сделают другие гораздо более серьезные проблемы, которые усугубляются экспансионистской внешней политикой Путина и санкциями ЕС и США.

Для России это значит, что, если цена на нефть упадет ниже $ 100, начнутся проблемы, в среднесрочной перспективе – рецессия. Это основное правило, в обычное время грубый ориентир для оценки экономической ситуации. Также значительная доля экспорта газа связана с ценой на нефть. Но сейчас не нормальное время. И цена на нефть составляет $83, под отметку в 100 долларов она опустилась уже к концу июля.

Последствиями является инфляция, рост цен и спираль рецессии. Инфляция в настоящее время составляет около восьми процентов. Рубль все больше обесценивается. И капитал покидает Россию.

Причины этого кроются в санкциях Запада и в экономической модели и модели доминирования России. В самой большой стране в мире 110 миллиардеров владеют 35 процентами активов. С момента своего первого избрания на пост президента, Путин помог тем, кто его поддерживал. В такие времена, как сейчас, эти олигархи пытаются обезопасить свои деньги за рубежом. Поскольку каждый из них знает, что в России им не стоит надеяться на свои права перед независимым судом. Один из них говорит: «В России нет частной собственности. Российские бизнесмены – крепостные Путина». Отток капитала в этом году составил до $ 120 млрд.

Цена аннексии Крыма и гибридная война угрожают разрушить российскую экономику. Но российский президент мало что может изменить в своем курсе. Его система основана на вертикали власти, во главе которой находится сильный правитель. Это можно наблюдать и на нынешних переговорах в Милане. В переговорах с представителями ЕС Путин выступает с осознанием собственной власти, с точки зрения внутренней политики, он не может вести себя по-другому.

Это видно из реакции Кремля на экономические санкции. Российский институт стратегических исследований (РИСИ), который предоставляет исследования президенту, несколько дней назад опубликовал доклад. В нем говорится: «Через 50 лет никто уже и не вспомнит, что в 2014 году на полках российских магазинов было меньше сыра и рыбы, но все будут помнить, что Владимир Путин вернул Крым России».

Это может даже быть правдой. Но в течение следующих 50 лет России нужно будет гораздо больше, чем просто немного сыра и рыбы в супермаркете.