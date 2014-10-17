Кэмерон: ЕС должен усилить давление на Россию, если она не выведет войска из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прибытия на саммит “Европа-Азия” (ASEM) в Милане (трансляция проходила на сайте Европейской комиссии).

Британский премьер, цитируя слова президента России Владимира Путина, отметил, что тот “не хочет “замороженного” конфликта, не хочет разделенной Украины”.

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В связи с этим Кэмерон подчеркнул, что “если это так, то Россия должна принять меры по выполнению всех договоренностей о выводе российских войск с Украины, выводе тяжелого вооружения и уважать все соглашения и признать единственными законными выборами те, которые проводятся украинской властью”.

“И если этого не произойдет, то Европейский Союз, в том числе Британия, должны продолжать вводить санкции и давить (на Россию), чтобы такого рода конфликтов не было на нашем континенте”, - заключил Кэмерон.