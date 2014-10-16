Конгресс Совета Европы признал военную агрессию РФ против Украины

Документ был принят подавляющим большинством голосов. За него проголосовал 71 делегат, против - 22. Против выступили только представители России, Армении и часть пророссийских делегатов от нескольких других стран, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеМинистр обороны Грузии: Россия является угрозой для всего региона

Резолюция содержит официальное признание военного вмешательства России в события в Украине. "Конгресс осуждает любую форму военного вторжения России на восток Украины, а также все другие формы давления России на ее соседей", - говорится в документе.

"Безопасность континента поставлена под серьезную угрозу из-за нарушения международных норм и принципов со стороны России. Вооруженный сепаратизм, который поддерживают наемники и иностранные войска, идет вразрез со всем, что поддерживает Конгресс", - говорится в резолюции.

Российские члены конгресса предложили 7 поправок, которые должны были убрать все негативные упоминания о России. Однако ключевые российские предложения не нашли поддержки коллег из других стран.

Также россияне пытались ввести в документ норму о том, что кризис "невозможно урегулировать военным путем". Но эту фразу убрали из документа.

"Вы делаете ключевую ошибку, если думаете, что майдан был запущен американскими или другими спецслужбами. Часто события в мире происходят иначе, - обратился к россиянам докладчик по документу, член конгресса Марк Коол из Бельгии. - Мы не хотим нападок в сторону России. Это великая европейская держава. Но если вы хотите диалога, вы должны уважать того, с кем его ведете".