Путин угрожает США "ядерным разладом"

Об этом он накануне официального визита в Белград заявил в интервью сербской газете «Политика», сообщает РБК

Путин заявил, что надеется, что США «вспомнят, чем чреват разлад между крупными ядерными державами для стратегической стабильности» и перестанут пытаться «шантажировать Россию».

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Из интервью Путина следует, что враждебность Вашингтона складывается из секторальных санкций против России, а также того факта, что президент США Барак Обама назвал угрозу со стороны России наиболее опасной после лихорадки Эбола.