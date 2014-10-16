Путин угрожает США "ядерным разладом"

03:29, 16 октября 2014
Мир
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Президент России Владимир Путин недвусмысленно призвал США вспомнить о "ядерном разладе" между государствами и его "угрозе" для мировой стабильности.

REUTERS

Об этом он накануне официального визита в Белград заявил в интервью сербской газете «Политика», сообщает РБК

Путин заявил, что надеется, что США «вспомнят, чем чреват разлад между крупными ядерными державами для стратегической стабильности» и перестанут пытаться «шантажировать Россию».

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Из интервью Путина следует, что враждебность Вашингтона складывается из секторальных санкций против России, а также того факта, что президент США Барак Обама назвал угрозу со стороны России наиболее опасной после лихорадки Эбола.

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