Боевики концентрируют военную технику в Станице Луганской
13:50, 16 октября 2014Политика
0 0
Боевики концентрируют военную технику и отряды в Станице Луганской, в направлении Авдеевки и Дебальцево и под Мариуполем.
Боевики собирают технику в Станице Луганской / фото joinfo.ua
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики оставили без света и мобильной связи всю Луганскую область
"В отдельных районах зоны проведения АТО фиксируется концентрация военной техники и отрядов боевиков, в частности на севере - в Станице Луганской Луганской области, в направлении Авдеевки и Дебальцево, а также на юге - под Мариуполем, в Волновахском и Тельмановском районах Донецкой области", - отметил Андрей Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter