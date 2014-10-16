Боевики концентрируют военную технику в Станице Луганской

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"В отдельных районах зоны проведения АТО фиксируется концентрация военной техники и отрядов боевиков, в частности на севере - в Станице Луганской Луганской области, в направлении Авдеевки и Дебальцево, а также на юге - под Мариуполем, в Волновахском и Тельмановском районах Донецкой области", - отметил Андрей Лысенко.