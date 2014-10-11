На Луганщине за сутки погиб один мирный житель, двое ранены

В Луганской области 10 октября в результате артиллерийских обстрелов погиб один мирный житель и двое ранены, а также ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом на своем сайте сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

За прошедшие сутки террористы продолжали регулярно обстреливать контролируемую Украиной территорию Луганской области.

Читайте такжеЗа сутки в Донецке погибли трое мирных жителей, четверо ранены

Так, при минометном обстреле Луганской ТЭС в Счастье осколком была ранена 50-летняя работница электростанции, она госпитализирована.

Под минометный обстрел попал 75-летний пенсионер из Катериновки Попаснянского района, ехавший на велосипеде. Мужчина был ранен осколками минометной мины и госпитализирован.

В частное домохозяйство в пгт Чернухино Попаснянского района попала минометная мина. 39-летний хозяин, работавший на огороде, получил осколочное ранение шеи. Вскоре после госпитализации он скончался.

Читайте такжеЗа сутки боевики 30 раз обстреливали позиции украинских военных

Вечером начался обстрел из стрелкового оружия позиций 128-й бригады ВСУ в районе райцентра Станица Луганская - ранены двое украинских военных.