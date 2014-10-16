На последнем заседании Рада попробует обеспечить выборы для солдат в зоне АТО

Об этом говорится в заявлении председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата ВР, Турчинов подчеркнул, что Верховная Рада 7 созыва, которая досрочно завершает свои полномочия, должна «принять изменения в Закон о выборах и дать возможность проголосовать каждому украинскому патриоту, который сегодня с оружием в руках защищает Украину».

По его словам, особенно важной задачей парламента является обеспечить право каждого украинца «реализовать свое право выбора, право отдать свой голос за будущее Украины».

«Особо подчеркиваю, что сегодня мы должны обеспечить право выбора тех патриотов, которые с оружием в руках защищают наше государство и его территориальную целостность - военных, бойцов добровольческих батальонов и Нацгвардии. Это люди, которые ежеминутно рискуют жизнью ради защиты Украины. И мы, депутаты Верховной Рады, должны обеспечить их базовые конституционные права участвовать в выборах», - заявляет Турчинов.

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Председатель ВР отметил, что 14 октября из-за действия провокаторов, которые устроили драку возле Верховной Рады, народные депутаты не смогли принять все запланированные законы, в частности, изменения избирательного законодательства, которые обеспечивают возможность военнослужащим, которые защищают страну, голосовать.

Турчинов сказал, что он инициировал проведение 20 октября пленарного заседания, на котором будут рассматриваться соответствующие изменения в законодательство. «Я подчеркиваю, что это обязанность депутатов - сделать все возможное, чтобы украинские воины смогли реализовать свое право выбрать будущее своей страны», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 октября состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Заседание начнется в 10.00.

Как говорится в распоряжении председателя Верховной Рады Александра Турчинова, № 679 от 16 октября "О созыве пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва", на заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащей организации избирательного процесса выборов народных депутатов Украины" (№ 5157); проект Закона "О внесении изменения в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения реализации конституционных избирательных прав участников антитеррористической операции на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года" (№ 5157-1).