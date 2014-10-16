Протесты Нацгвардии предотвращены в десяти украинских городах - советник Авакова

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Возвращаясь к теме попыток организации бунта в подразделениях Нацгвардии, которые были спровоцированы непосредственно ФСБ и ГРУГенштаба РФ. Это правда была достаточно серьезная технология. И тут СБУ, совместно с МВД, которые сегодня четко координируют свои действия, совместно с Генпрокуратурой, особенно в рамках подготовки к избирательному процессу и предотвращению каких-либо провокаций и диверсий со стороны российских террористических группировок, сработали на опережение", - рассказал он.

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По его словам, городов, в которых эти бунты должны были произойти, должно было быть около десятка.

Как сообщал УНИАН, 13 октября солдаты-гвардейцы срочной службы из Киевской области (представители воинских частей 3027, 3030, 3066) проводили акцию в Киеве на ул. Банковой возле администрации президента с требованием демобилизации.