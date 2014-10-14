Солдаты Нацгвардии собирались выйти на улицы с протестом еще летом - журналист

Бунт срочников Нацгвардии назревал еще в середине лета.

Об этом сообщил журналист Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

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"Ситуация в следующем. За время военных действий на Востоке у многих солдат закончился срок службы. Но их не демобилизовали. При этом важно подчеркнуть, что требуя "дембеля", большинство солдат не отказываются служить, а хотят получить возможность служить по контракту", - пишет он.

Журналист отмечает, что все дело в зарплате: солдат-контрактник получает в разы больше, чем солдат-срочник.