Украина должна срочно обновить систему ПВО - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции в Киеве.

Тымчук сообщил, что основные проблемы в секторе противовоздушной обороны заключаются в том, что вся техника противовоздушной обороны российского производства.

В связи с этим он считает, что “знание противником всех технических параметров является проблемой”.

“Ему известны все характеристики: от наших радиостанций до зенитных управляемых ракет. То есть в этом плане вопросы противодействия нам россияне решают просто”, - отметил Попов.

Вместе с тем, добавил он, “нужно учитывать, что у нас техника российского производства, но она морально и технически устарела. По нашим оценкам, сейчас в ПВО около 80-85% образцов вооружений и военной техники, которые просто исчерпали свои ресурсы”.

Читайте такжеТымчук: "Европейский вал" охранять восточные границы ЕвропыВ то же время, по словам Тымчука, модернизация техники имеет свои пределы. В частности, он подчеркнул, что отремонтированные зенитные комплексы не отвечают требованиям времени. “В этом плане возникает логичный вопрос: чем мы будем прикрывать воздушное пространство страны в случае полномасштабной агрессии по применению воздушной атаки?”, - подчеркнул Попов.

По его словам, в связи с постоянным сокращением армии в стране отошли от зонального принципа охраны к объектному.

“То есть вместо единого «зонтика» противовоздушной обороны перешли к точечной системе. Такая оборона была лишь над Киевом, атомными электростанциями и промышленными объектами. Как следствие - сегодня Украина не может обеспечить надлежащую охрану своего воздушного пространства перед агрессией”, - сказал он.

Попов отмечает, что следует провести целый ряд мероприятий по укреплению противовоздушной системы обороны Украины, и в первую очередь необходимо провести оснащение многоцелевой зенитно-ракетной системой поколения «четыре плюс», которая могла бы стать основой этой системы.

“Мы рассматриваем вариант закупки американской системы «Патриот». Эти комплексы прошли боевую обкатку и показали свою высокую эффективность, начиная с Ирака 1991 года и заканчивая современными военными конфликтами. То есть это система, на которую не жаль потратить средства, поскольку она должным образом работает. Главный принцип - ничего не закупать у россиян”, - добавил он.