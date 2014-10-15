Украина должна срочно обновить систему ПВО - Тымчук
Представитель группы «Информационное сопротивление», координатор Военного совета партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук подчеркивает, что Украина должна срочно обновлять систему противовоздушной обороны (ПВО).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции в Киеве.
Тымчук сообщил, что основные проблемы в секторе противовоздушной обороны заключаются в том, что вся техника противовоздушной обороны российского производства.
В связи с этим он считает, что “знание противником всех технических параметров является проблемой”.
“Ему известны все характеристики: от наших радиостанций до зенитных управляемых ракет. То есть в этом плане вопросы противодействия нам россияне решают просто”, - отметил Попов.
Вместе с тем, добавил он, “нужно учитывать, что у нас техника российского производства, но она морально и технически устарела. По нашим оценкам, сейчас в ПВО около 80-85% образцов вооружений и военной техники, которые просто исчерпали свои ресурсы”.
Читайте такжеТымчук: "Европейский вал" охранять восточные границы ЕвропыВ то же время, по словам Тымчука, модернизация техники имеет свои пределы. В частности, он подчеркнул, что отремонтированные зенитные комплексы не отвечают требованиям времени. “В этом плане возникает логичный вопрос: чем мы будем прикрывать воздушное пространство страны в случае полномасштабной агрессии по применению воздушной атаки?”, - подчеркнул Попов.
По его словам, в связи с постоянным сокращением армии в стране отошли от зонального принципа охраны к объектному.
“То есть вместо единого «зонтика» противовоздушной обороны перешли к точечной системе. Такая оборона была лишь над Киевом, атомными электростанциями и промышленными объектами. Как следствие - сегодня Украина не может обеспечить надлежащую охрану своего воздушного пространства перед агрессией”, - сказал он.
Попов отмечает, что следует провести целый ряд мероприятий по укреплению противовоздушной системы обороны Украины, и в первую очередь необходимо провести оснащение многоцелевой зенитно-ракетной системой поколения «четыре плюс», которая могла бы стать основой этой системы.
“Мы рассматриваем вариант закупки американской системы «Патриот». Эти комплексы прошли боевую обкатку и показали свою высокую эффективность, начиная с Ирака 1991 года и заканчивая современными военными конфликтами. То есть это система, на которую не жаль потратить средства, поскольку она должным образом работает. Главный принцип - ничего не закупать у россиян”, - добавил он.