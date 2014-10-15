Румынские судна нарушают режим оккупированной территории Крыма

Таким образом Румыния получает третье место по количеству кораблей в “Черном списке” нарушителей правового режима временно оккупированного Крыма. На втором месте находится Турция, на первом Российская федерация. Всего за период аннексии Крыма “Майдан иностранных дел” и BlackSeaNews зафиксировали 117 судов-нарушителей из разных стран мира.

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По данным мониторинговой группы Крыма “Майдана иностранных дел” и BlackSeaNews 1-8 октября 2014 года в порту аннексированного Российской Федерацией крымского города Феодосия находился под погрузкою румынский сухогруз ADNAN H компании Johar Shipping, Constanta, Romania.

Ранее это судно уже дважды с момента принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" заходило в оккупированный Крым, не смотря на то, что Румыния - страна оператора судна, Маршалловы острова страна регистрации судовладельца, голосовали “за” эту резолюцию ООН.

Кроме судна ADNAN H - в Крым заходили румынские судна ANDA, SHERIN и NARGYS H (все принадлежат компании Johar Shipping), попирая международное право. На сайте BlackSeaNews указаны точные и подробные данные о времеми, месте и продолжительности пребывания кораблей в Крыму, а также все юридические и правовые документы, в которых указано, о каких именно нарушениях идет речь и какие последствия ждут судовладельцев и их корабли.

Главный редактор BlackSeaNews и эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко отметил: «Рано или поздно это может обернуться для членов экипажа серьезными штрафами, а для судовладельца и капитана и более серьезными последствиями, включая арест этого судна или других судов этого судовладельца в украинских или иностранных портах».

Тот факт, что BlackSeaNews и «Майдан иностранных дел» занесли эти суда и их судовладельцев в «черный список» нарушителей правового режима временно оккупированной территории Украины означает, что ведется не просто усиленный мониторинг, но и другие действия по административным, дипломатическим, морским и правовым каналам относительно судна и судовладельца.