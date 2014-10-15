В Минюсте разоблачили коррупционную схему на полмиллиарда гривен - Петренко

Одна из этих схем касалась голограмм для бланков. Об этом во время онлайн-конференции на ТСН.uа рассказал министр юстиции Павел Петренко.

"Министерство юстиции печатает очень много бланков. Они потом продаются нотариусам или используются нами во время ведения реестров. Была такая частная компания, называлась Едапс. Минюст платил этой компании полмиллиарда гривен за год, потому что стоимость бланка без голограммы 2 грн, а с голограммой - 9. Мы отменили требования к этим голограммам и сразу сэкономили 500 млн гривен", - рассказал Петренко.

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Министр сказал, что после такого решения к нему приезжали некоторые народные депутаты и угрожали, но потом успокоились.

"Потому что поняли, что здесь без вариантов", - сказал министр.