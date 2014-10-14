В Мариуполе проведут митинг-реквием по погибшим в Сартане

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на штаб территориальной обороны города.

Согласно сообщению, решение провести данный митинг возникло спонтанно.

Читайте такжеПохоронную процессию в Сартане обстреляли со стороны Коминтерново - штаб обороны МариуполяЖители города могут принять участие в митинге-реквиеме. В штабе подчеркнули, что на митинге приветствуется украинская символика. "Убедительная просьба обойтись без политической символики и предвыборной агитации", - добавили организаторы.

Напомним, сегодня около 15.00 в поселке Сартана в результате обстрела из "Града" погибло 7 мирных жителей, еще 16 были ранены.