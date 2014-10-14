Bloomberg: Даже российские футбольные фанаты боятся этой песни

Об этом пишет Леонид Бершидский в статье, которая называется «Даже российские футбольные фанаты боятся этой песни», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

«Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, Путин х*йло», – дружно скандировали они. Многие российские фанаты, вероятно, тоже хотели бы спеть эту песню, но они этого не делают – и этим можно объяснить, почему в России не будет революции в украинском стиле.

В бывшем Советском Союзе болельщики футбольных команд находились под влиянием двух фанатских движений – британских «футбольных хулиганов» и итальянских «ультрас». Англичане пели с вожделением, итальянцы разворачивали красочные баннеры и пускали фейерверки; и те и те любили драться. Для «фирм» фанатов, как называют группы болельщиков, уличные бои – это своеобразный вид спорта. Их члены усиленно тренируются, смотрят видео предыдущих схваток и разрабатывают тактику.

Как и в Европе, многие из российских "фирм" разделяют крайне правые и расистские, экстремистские и националистические взгляды. Было время, когда фирмы из постсоветских стран формировали альянсы друг с другом: например, крайне правые фанаты московского «Спартака» и харьковская группа «Секта 82» сражались бок о бок. Фанаты не любили свои правительства: россияне считали Путина слишком мягким в вопросах иммиграции, а украинцы презирали Виктора Януковича, называя его коррумпированным дураком».

Украинская революция на Майдане изменила многое.

Прошлой зимой футбольные фанаты строили баррикады в центре Киева, защищаясь от подразделений милиции специального назначения Януковича. На них частично лежит ответственность за эскалацию насилия в январе, что в конечном итоге заставило Януковича сбежать в Россию. В феврале все украинские фирмы заключили мир между собой и использовали свою военную подготовку во время восстания. Забыв на время о соперничестве, фанаты команд-соперниц часто демонстрировали свою поддержку единства Украины, как это было в Одессе 2 мая, перед тем как пророссийские демонстранты напали на них, вскоре после чего 40 человек погибли во время страшного пожара.

Читайте такжеBloomberg: Путин отдает Китаю все козыри, в то время как санкции усиливают его конкурентаИменно болельщики харьковского «Металлиста» в марте придумали знаменитую песню о Путине. Изначально ее посвящали Григорию Суркису, бывшему президенту Украинской федерации футбола. К концу революции про Суркиса забыли, но Путин, отобравший Крым у Украины, стал объединяющей мишенью для ненависти. Эту песню часто можно было услышать за пределами стадионов. Был даже случай, когда министр иностранных дел Украины Андрей Дещица подпевал толпе, которая грозилась захватить посольство России в Киеве.

Песня быстро стала международной антироссийской насмешкой. Корейские и алжирские фанаты выучили ее, вероятно, от украинцев, во время чемпионата мира по футболу в этом году. Белорусов не нужно было долго уговаривать в прошлую пятницу. Они также кричали «Слава Украине», на что украинцы отвечали выкриками «Жыве Беларусь».

В этом не было ничего необычного: белорусские и украинские фанаты – крайние националисты, и это означает, что они разделяют чувство ненависти к российскому империализму. Даже белорусский диктатор Александр Лукашенко, верный союзник Путина, осудил аннексию Крыма.

После матча в белорусском городе Борисове, который Украина выиграла со счетом 2:0, тайная полиция Лукашенко арестовала около 100 украинцев и 30 местных жителей. Иностранцев обвинили в использовании нецензурной лексики. Лукашенко решил сделать вид, что белорусы не пели эту песню, поэтому обвинения ограничились другими видами ненадлежащего поведения. Его действия были достаточно решительными, чтобы успокоить Путина, но, вполне возможно, что он и сам тихонько проговаривал слова этой песни когда следил за игрой.

Всего несколько месяцев назад было бы совсем несложно представить себе российских болельщиков, поющих «Путин х*йло» во время игры. Во время протестов в Киеве украинские флаги и проукраинские плакаты можно было увидеть в фан-секторах стадионов в Москве и Санкт-Петербурге. Российские ультрас сопереживали своим союзникам из Киева и Харькова, которые бросали настоящие коктейли Молотова, а не петарды. Все самые преданные фанаты, которых я встречал в Москве, считают, что Путин продает Россию для собственной выгоды и позволяет огромным потокам покорных иммигрантов захлестнуть страну, чтобы подавить её дух. Возможно, их и возмущают антироссийские настроения украинцев, но Путин им не друг, и его нападение на Украину – это не их война.

Тем не менее, после аннексии Крыма организации российских фанатов дистанцировались от украинского сопротивления.

Путин вложил много денег в то, чтобы влиять или управлять лидерами групп болельщиков после того, как они приняли участие в националистическом бунте в центре Москвы в 2010 г. Самых преданных членов фирм всегда возмущало то, что Кремль пытается подорвать движение, но сложно сопротивляться правительству Путина, у которого достаточно ресурсов. У тайной полиции есть досье на каждого заметного члена фирмы. Лидеры хорошо знают, что если не сотрудничать с властями, их могут легко убрать. Они не осмеливаются сражаться так, как их бывшие украинские друзья прошлой зимой. Полиция Путина безжалостна.

Российские болельщики знают, что только те, кто находятся вне досягаемости российского диктатора, могут решиться спеть «Путин х*уйло».