Лукашенко не нравится, что украинский вопрос решается «то ли в Берлине, то ли в Милане»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о недопустимости ведение боевых действий в Украине.

Об этом говорится в его обращении к участникам саммита глав государств СНГ, который проходил 10 октября в Минске, сообщает Радио Свобода.

По словам Лукашенко, абсолютно недопустимо, когда в центре Европы ведутся боевые действия. Сторонам конфликта необходимо не только срочно прекратить огонь, но и выполнить Минские договоренности.

Белорусский президент отметил, что его лично и других глав государств СНГ в последнее время волнуют вопросы безопасности в Содружестве. «Мы должны больше в рамках СНГ уделять этому внимания. Уверен, что недопустимо, когда чувствительные вопросы, которые касаются Украины, решаются где-то далеко, то ли в Берлине, то ли в Милане. Тогда зачем обращаться к нам?», – заявил Лукашенко и напомнил, что Беларусь взяла на себя миротворческую миссию, предложив Минск как площадку для переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса. «Наступило время откровенно, по-мужски поговорить о судьбе Содружества», – подчеркнул президент Беларуси.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.