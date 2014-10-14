Демократические политсилы согласовали кандидатов на выборах в 20 мажоритарных округах

Об этом заявил народный депутат, советник президента Николай Томенко в эфире "Свободы слова" на канале ICTV, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы договорились практически по 20 округам, что "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" снимают своих кандидатов в пользу друг друга, чтобы, на наш взгляд, одиозные политики, как-то Кивалов, Рыбаков, Журавский или другие не прошли в Верховную Раду", - сказал он.

Политик отметил, что такой шаг - это сигнал, который свидетельствует о способности политических сил в Украине договариваться.

Политик также выразил надежду, что и другие политические силы успеют присоединиться к данному процессу.

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Вместе с тем Томенко подчеркнул, что есть округа, в которых "Блок Петра Порошенко" не выдвигает своих кандидатов. По его словам, таких округов будет значительное количество.

"Если есть сильный кандидат от демократического лагеря, мы готовы его поддержать", - добавил народный депутат.

Как известно, лидеры партий "Батькивщина", "Свобода", "Блок Петра Порошенко","Народный фронт", "Гражданская позиция" и "За Украину" предварительно договорились объединиться против одиозных кандидатов на мажоритарных округах и выдвинуть против них единого кандидата.