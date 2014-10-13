Новый глава Донецкой ОГА попал под обстрел террористов в Дебальцево

Об этом Кихтенко сообщил в в эфире "Подробностей" на Интере.

"Я полдня провел в Дебальцево - это самая горячая точка конфликта и на себе убедился, как выполняются условия прекращения огня. Мы 1,5 часа находились под обстрелами минометов", - рассказал он.

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Кихтенко отметил, что несмотря на прекращение огня, не все банды террористов реагируют на призыв к миру.

"Проблема в неконтролируемых подразделениях сепаратистов, которые не хотят выполнять условия договора и имеют свои особые взгляды на достижения мира", - отметил он.