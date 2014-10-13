Новый глава Донецкой ОГА попал под обстрел террористов в Дебальцево
01:08, 13 октября 2014Политика
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Глава Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко попал под обстрел в Дебальцево.
Новый глава Донецкой ОГА попал под обстрел террористов в Дебальцево / Фото УНИАН
Об этом Кихтенко сообщил в в эфире "Подробностей" на Интере.
"Я полдня провел в Дебальцево - это самая горячая точка конфликта и на себе убедился, как выполняются условия прекращения огня. Мы 1,5 часа находились под обстрелами минометов", - рассказал он.
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Кихтенко отметил, что несмотря на прекращение огня, не все банды террористов реагируют на призыв к миру.
"Проблема в неконтролируемых подразделениях сепаратистов, которые не хотят выполнять условия договора и имеют свои особые взгляды на достижения мира", - отметил он.
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