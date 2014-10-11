В Донецке снаряд уничтожил частный дом, погибли двое мирных жителей - горсовет

Об этом сообщает горсовет Донецка со ссылкой на жителей.

"В данном районе зафиксирован новый случай попадания снаряда в жилой дом - полностью уничтожено частное домостроение №49 по улице Автострадной. Очередной артобстрел унес жизни еще двух жителей Куйбышевского района", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в Донецке погибли трое мирных жителей, четверо раненыСистемы жизнеобеспечений города работают.

"Водопроводные узлы КП "Донецкогорводоканал" набрали необходимые уровни и с 19.00 в полном объеме будет осуществляться подача воды потребителям. Однако возможны перебои c водоснабжением у жителей Куйбышевского, Ленинского, Петровского районов, а также микрорайонов Текстильщик, Бирюзова и поселка шахты им.Абакумова в Кировском районе", - предупредили в горсовете.