Депутат призвала не верить пропаганде Путина о "сдаче" стратегических объектов на востоке

Об этом Луценко сказала сегодня во время эфира на винницком телеканале, передает корреспондент УНИАН.

Рассказывая о пребывании в Мариуполе, Луценко отметила, что там сделаны чрезвычайно сильные фортификационные сооружения.

«Я была в Мариуполе - там 45 километров в три ряда защищен Мариуполь - «хочешь мира - готовься к войне» - первый натиск мы выдержим. Да, это не везде, есть проблемы - но не возможно восстановить армию за три месяца, которую уничтожали 23 года», - сказала Луценко.

Читайте такжеВооруженные силы прикроют Харьков с югаОна объяснила, почему и до сих пор стреляют: «Почему стреляют под Счастьем, под Волновахой и Дебальцево, под Донецком? Потому что Путин и сепаратисты хотят оттянуть эту буферную зону. Потому что донецкий аэропорт может сажать тяжелые военные самолеты, а наши ребята не сдаются. Не верьте этой пропаганде, которую вбрасывает Путин через своих истериков - что все пропало, донецкий аэропорт уничтожен - не правда - армия стоит до конца, мертво - она укрепляется, усиливается, идет постоянная ротация, в три смены работают наши заводы, техника подвозится. Так же стоим мертво над Дебальцево, по Волновахе - потому что это стратегические объекты. Мы знаем, что хочет Путин - мы не сдаемся, ни шагу назад, мертво», - отметила Луценко.

Она выразила убеждение, что на сегодня основная задача - объединиться и показать всему миру, что мы мирная нация. «Мы должны просить поддержки всего мира. Для этого президент и ведет переговоры с руководителями 36 стран мира и призывает дать представителей ОБСЕ для контроля этой буферной зоны - мы сами не справимся. Мы должны объединяться, как внутри страны, так и с миром, и в таком единении мы победим», - добавила Луценко.