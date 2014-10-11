Украинские военные отбили очередную атаку боевиков на Донецкий аэропорт
14:49, 11 октября 2014Политика
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В зоне проведения АТО террористы продолжают устраивать провокации - СНБО
REUTERS
Украинские военные отбили очередную попытку боевиков захватить Донецкий аэропорт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
«В зоне проведения АТО террористы продолжают устраивать провокации. В Донецке боевики прибегли к очередной неудачной попытке штурма аэропорта. Наши военные нападение отбили и нанесли террористам существенные потери», - сказал Лысенко.
Он подчеркнул, что распространяемая руководители боевой группировки «ДНР» информация о якобы захвате аэропорта и отводе украинской армии не соответствует действительности.
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