В Мариуполе на блокпостах начали монтаж утепленных контейнеров (фото)

В Мариуполе 10 октября начали монтировать на оборонительных блокпостах утепленные контейнеры, в которых в осенне-зимний период года смогут отдыхать военнослужащие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Один из первых оборудованных контейнеров привезли на блокпост на выезде из Мариуполя в микрорайоне Восточный. В присутствии городского головы Юрия Хотлубея, являющегося председателем Штаба территориальной обороны Мариуполя, контейнер опустили в заранее выкопанную траншею.

Как отметил мэр, установка утепленных контейнеров – следующий шаг после укрепления среднего периметра города. По его словам, поступившее предложение по оборудованию контейнеров и размещению их в непосредственной близости с блокпостами было немедленно взято в работу.

В круглосуточном трехсменном режиме ведутся работы по утеплению 62 закупленных контейнеров, каждый из которых рассчитан на 14 мест и оборудован печкой-буржуйкой и всеми условиями для комфортного отдыха солдат.

По подсчетам Штаба территориальной обороны Мариуполя, в течение ближайших 5-6 дней на каждом блокпосту будут смонтированы по 3-4 таких конструкции, после чего специалисты приступят к оборудованию еще 40 подобных контейнеров, которые установят на дальнем периметре обороны.

Как сказал Хотлубей, для герметичности каждый контейнер покрывают рубероидом, а совсем скоро будет принято решение о монтаже одного из видов укрытия (военные рассматривают несколько вариантов).

В оборудовании контейнеров участвуют и мариупольские предприятия, и предприниматели, и волонтеры, говорится в сообщении.