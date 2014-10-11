Жители оккупированных боевиками районов ездят через "линию фронта" за пенсиями
18:45, 11 октября 2014Политика
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Ежедневно тысячи жителей территории, подконтрольной группировке «ДНР», приезжают в Константиновку Донецкой области, чтобы получить пенсию.
Люди из оккупированных районов едут в Константиновку за пенсиями
Сейчас на этой территории не работает банковская система и заморожены социальные выплаты, сообщает Радио Свобода.
Напомним, сегодня новый председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко заявил, что Украина должна взять на себя выплату пенсий на оккупированных территориях.
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