Жители оккупированных боевиками районов ездят через "линию фронта" за пенсиями

Сейчас на этой территории не работает банковская система и заморожены социальные выплаты, сообщает Радио Свобода.

Напомним, сегодня новый председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко заявил, что Украина должна взять на себя выплату пенсий на оккупированных территориях.