Россия должна быть наказана за агрессию против Украины - спикер парламента Ирландии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью в Киеве, отвечая на вопрос относительно аннексии Крыма Россией.

”Это абсолютно неприемлемо. Ни одна страна не может оккупировать какую-то часть территории другой страны”, - сказал он.

Барретт отметил, что хочет показать, что ”вся Европа: и восток Европы, и запад Европы - полностью выступаем против того, что Россия делает в отношении Украины”.

”Мир не может позволить того, чтобы Россия не была наказана за такую агрессию. Это задание всех цивилизованных стран - показать свою оппозицию к этому”, - сказал спикер парламента Ирландии.

Читайте такжеУ Порошенко заявили, что внеблоковый статус Украины является неприемлемым

В свою очередь, первый заместитель председателя Фолькетинга Королевства Дания Бертел Хаарде, отвечая на вопрос, есть ли в Европе понимание того, что события на востоке Украины инициированы Россией, которая является агрессором, отметил, что ”люди не только понимают, но есть большой гнев и большое ощущение, что то, что сделала Россия, - это большая беда”.

Говоря о санкциях, он заметил, что должны быть и мирные пути разрешения конфликта. ”Но это мирный путь, которым мы можем давить для достижения цели. Должна быть комбинация силы и дипломатии”, - сказал Хаарде.