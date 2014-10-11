Россия должна быть наказана за агрессию против Украины - спикер парламента Ирландии
Председатель Палаты представителей Ирландии Шон Барретт отмечает, что мир не может позволить, чтобы Россия не была наказана за свою агрессию против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью в Киеве, отвечая на вопрос относительно аннексии Крыма Россией.
”Это абсолютно неприемлемо. Ни одна страна не может оккупировать какую-то часть территории другой страны”, - сказал он.
Барретт отметил, что хочет показать, что ”вся Европа: и восток Европы, и запад Европы - полностью выступаем против того, что Россия делает в отношении Украины”.
”Мир не может позволить того, чтобы Россия не была наказана за такую агрессию. Это задание всех цивилизованных стран - показать свою оппозицию к этому”, - сказал спикер парламента Ирландии.
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В свою очередь, первый заместитель председателя Фолькетинга Королевства Дания Бертел Хаарде, отвечая на вопрос, есть ли в Европе понимание того, что события на востоке Украины инициированы Россией, которая является агрессором, отметил, что ”люди не только понимают, но есть большой гнев и большое ощущение, что то, что сделала Россия, - это большая беда”.
Говоря о санкциях, он заметил, что должны быть и мирные пути разрешения конфликта. ”Но это мирный путь, которым мы можем давить для достижения цели. Должна быть комбинация силы и дипломатии”, - сказал Хаарде.