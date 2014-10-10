Die Welt: Компенсация за санкции - Путин помогает олигархам

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье «Компенсация за санкции - Путин помогает олигархам», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Аркадий Ротенберг и его брат Борис принадлежат в иерархии российского общества к Олимпу. В шестидесятые годы, братья Ротенберг обучались боевому искусству дзюдо вместе с молодым Владимиром Путиным. Дружба осталась после распада Советского Союза и восхождения Путина до президента России.

Аркадий Ротенберг стал успешным предпринимателем, чье имущество было оценено, согласно российскому изданию делового журнала "Forbes", в этом году в четыре миллиарда долларов. Его компании, среди прочего, строят трубопроводы и мосты и получили, согласно "Forbes", в последние пять лет государственных заказов на сумму примерно 20 млрд евро.

Санкции против лучших друзей Путина

Такие люди, как Аркадий Ротенберг являются близкими друзьями Путина. Против них направлены западные санкции в украинском кризисе. Санкции должны заставить их повлиять на кремлевского лидера, чтобы тот изменил свою политику. Ротенберг теперь в списках санкций в США, ЕС и Швейцарии, Канаде и Австралии.

Въезд в эти страны ему запрещен, его счета заморожены, имущество будет конфисковано. Именно это и произошло в сентябре в Италии. Недвижимость Ротенберга, стоимость которой оценивается в 30 миллионов евро, была конфискована. По данным итальянских СМИ, это четырехзвездочный отель «Berg Luxury» в Риме, три виллы и апартаменты на Сардинии, а также дом в Лацио. Ротенберг назвал поведение итальянских властей «незаконным и абсурдным».

Теперь Ротенберг не единичный случай. Многие влиятельные россияне, которые находятся в списках санкций, должны опасаться за свое имущество. Если бы частные потери заставили их сомневаться в нынешнем внешнеполитическом курсе Путина, санкции оказали бы эффект. Но Кремль хочет сохранить лояльность своего народа и планирует компенсировать их потери. Вскоре пострадавшим должна быть предоставлена ​​возможность возместить свой ущерб за счет российского бюджета.

Закон уже принят нижней палатой российского парламента в первом чтении. В соответствии с законом, российские граждане, которые потеряют свое имущество за рубежом «из-за неправомерных решений» иностранных судов, получат право на компенсацию в России.

Являются ли решения «неправомерными» в этом случае будут решать российские суды, которые не славятся ни своей неподкупностью, ни беспристрастностью. Россия, в свою очередь, получает право, требовать компенсации от соответствующего государства и конфисковать его имущество в России.

В российских СМИ, закон быстро окрестили «Законом Ротенберга». Аркадий Ротенберг категорически отрицает, что он имеет какое-либо отношение к этому закону. «Я не лоббирую законы. Я не занимаюсь политикой, и это смешно, когда пресса связывает какой-то законопроект с моим именем», сказал Ротенберг. Он также заявил, что он не намерен компенсировать свои личные потери в Италии из государственного бюджета России.

В противоречии с международным правом

Вокруг закона разгорелись такие споры, к которым российское общество в последнее время не привыкло. Министр экономического развития Алексей Улюкаев, его самый большой противник, он уже подвергал критике проект в начале года. На заседании парламента он сказал, что закон состоит в «серьезном противоречии с международным правом». По содержанию это косвенное государственное страхование имущества за рубежом. Кроме того, закон будет способствовать оттоку капитала, сказал Улюкаев.

«Люди, которые уже неоднократно получили свои деньги от России, снова получат от нас деньги из бюджета», критиковал закон депутат-коммунист Николай Коломейцев на заседании. Алексей Диденко из популистской партии ЛДПР сказал, что было очевидно, что закон будет, в основном, касаться лиц, которые находятся в списке санкций. «Почему мы должны решать их личные проблемы за счет наших граждан?», сказал он. ЛДПР также предложил требовать компенсацию от страны, чьи суды вынесли «незаконное» решение.Его аргументы не имеют никакого влияния. Фракция правящей партии «Единая Россия», которая имеет большинство голосов в парламенте, приняла закон 233 голосами. 202 парламентария из других групп, однако, проголосовали против него. Коммунисты, которые в последнее время поддерживали все патриотические инициативы Кремля, проголосовали против законопроекта, который, по их мнению, пойдет на пользу только олигархам.

Правящая партия «Единая Россия» аргументировала, в свою очередь, с помощью присоединения Крыма - тему, которая считается священной в российской политике и никем не может рассматриваться критически. «Сегодня существует реальная опасность того, что суды принимают политически мотивированные решения, направленные против российских граждан», сказал председатель конституционной комиссии, Владимир Плигин, на дебатах. «Среди прочего, против жителей Крыма или людей, которые имеют там свое имущество». Это «контрпродуктивно», противопоставлять сейчас владельцев крупных компаний обществу, сказал он. Более того, это «абсолютная ложь», что люди в списке санкций, имеют недвижимость за рубежом. Большинство из них «никогда ничем не владели за границей, и никогда не были связаны с зарубежными странами».

Война дворцов против хижин

Однако, именно Плигин может сам извлечь выгоду из нового закона. Он тоже находится в списках санкций ЕС, Канады и Австралии. Два года назад он открыто задекларировал участок земли и летний дом в Болгарии. Согласно болгарским СМИ, сыну Плигина принадлежат акции компаний в Болгарии, которые связаны с другими фирмами, владеющими недвижимостью. Тем не менее, перспектива того, что болгарская недвижимость в России тоже может быть заморожена, не обязательно будет мотивировать власти в Софии, прийти к соглашению с этой сетью компаний.

СМИ, критикующие Кремль, предупреждали о социальном недовольстве, к которому приведет защита богатых. Оппозиционная «Новая газета» пишет о «войне дворцов против хижин». Элита хочет «компенсацию за украденное за наш счет», пишет газета. И непредставленная в парламенте партия «Яблоко» организовала акцию протеста перед зданием парламента. Одетый как «олигарх» мужчина с галстуком-бабочкой и сигарой стоял перед входом с плакатом. «Дворцы за границей забрали. Помогите, кто может. Ваши олигархи».