За сутки погибли трое жителей Луганщины - Москаль

Оперативная ситуация в Луганской области за минувшие сутки значительно усложнилась. Был осуществлен ряд артиллерийских обстрелов контролируемой Украиной территории, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

Так, 6 октября, в 10.10, 10.35 и 15.10 состоялись минометные обстрелы блокпоста Нацгвардии в районе Бахмутки, жертв нет.

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С 17.50 по 19.50 боевики обстреляли опорный пункт 92-й бригады Вооруженных сил Украины возле села Веселая Гора Славяносербского района. Ранены четверо украинских бойцов.

В районе ТЭС Счастья террористы обстреляли 24-й штурмовой батальон ВСУ.

Трое бойцов ранены, один - тяжело ранен.

В секторе “А” в 10.15 и 10.25 был осуществлен обстрел двух блокпостов Нацгвардии со стороны Кировска (территория, контролируемая ЛНР). Жертв и раненых нет.

В 12.12 в Перевальском районе произошел минометный обстрел горно-пехотной бригады ВСУ, с 12.10 по 12.35 - обстрел поста Нацгвардии возле села Катериновка Попаснянского района, с 12.50 до 13.00 - обстрел со стороны Первомайска (контролируемый ЛНР) города Золотое.

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В 13.10 во время обстрела системами “Град” Золотого возле собственного дома погибла 53-летняя женщина.

В период с 12.15 до 17.00 террористы со стороны Первомайска произвели 20 выстрелов из минометов по расположению сводного отряда УМВД в Тернопольской области в г. Попасная. В результате ранены 5 сотрудников милиции, в том числе 4 офицера и сержанта. Минами уничтожена котельная детского сада, а также повреждены здания отдела ГАИ, вагоноремонтного завода, магазина “Рассвет” и три частные здания.

Одна из мин попала во двор частного дома на пл. Героев. В результате на месте погибли двое местных жителей - 78-летний отец, 45-летний сын.

В Беловодском районе при проведении сельскохозяйственных работ на поле вдоль границы с Россией на мине подорвался трактор. Тракторист жив. Район оцеплен, поскольку есть подозрения о других минированиях.

- Террористы, которые обстреливают украинские города и села, в результате чего гибнут мирные люди, являются достойными последователями уроженца Донбасса старшего лейтенанта Красной армии такого себе Солитковского, который в 1941 г. добровольно перешел на сторону фашистов, возглавил Краснодонскую полицию, которая состояла преимущественно из жителей Луганской области, пытал и расстреливал мирных жителей, - заявляет Москаль.