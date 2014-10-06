Москаль: в рядах боевиков воюют наемники из Египта, Сербии и Чечни

Об этом сообщил на своем сайте председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль. "Вооруженные подразделения боевиков "Дон" и "Заря" из Веселой Горы (территория, контролируемая "ЛНВ"), которые наполовину укомплектованы наемниками из Сербии, Чечни и Египта, вышли из-под контроля руководства "ЛНР", и в течение вчерашнего дня (5 октября) в 8.50, 9.00, 18.35 и 22.00 обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия позиции Вооруженных сил Украины возле города Счастье. Убитых и раненых нет, однако боевики уничтожили КамАЗ и Урал украинских военных", - сообщает Геннадий Москаль.

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Кроме этого, по его данным в 02.00 у кафе "Бистро" в городе Сватово обнаружен труп мужчины в камуфлированной одежде. Установлено, что примерно в 01.45 по указанному адресу произошел взрыв гранаты. В результате на месте погиб военнослужащий батальона милиции специального назначения "Киевщина" 1991 года рождения, ранен еще один военнослужащий 1989 года рождения.

По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня обстановка в Луганской области, контролируемой Украиной, более менее спокойная. Пограничные и таможенные пункты работают в нормальном режиме, сообщил Геннадий Москаль.