Нуланд: ослабления санкций против РФ не будет пока из Украины не выведут войска

Об этом заявила помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд на конференции в Берлине. Если это не будет осуществлено, то санкции против России не будут смягчать, передает DW.DE.

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"На сегодня мирное соглашение на бумаге, на счастье, мир царит в большей части Украины, однако мирное соглашение нарушается в ключевых точках", - отметила помощница госсекретаря США.

Между тем стало известно, что конфликт на Донбассе могут обсудить руководители внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров 14 октября в Париже.

Напомним, что режим прекращения огня на Донбассе бы согласован 5 сентября, однако бои с того времени не прекращаются. Согласно данным ООН, с момента договоренности о прекращении огня более 330 человек погибли.