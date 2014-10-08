Bloomberg: Украинская армия согласилась прекратить артобстрелы, что является основным условием для отвода войск

В статье, которая называется «Украинская армия согласилась прекратить артиллерийские обстрелы, что является основным условием для отвода войск», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Александр Кудрицкий и Владимир Вербяный сообщают о том, что украинские повстанцы в Донецкой области снова начали призывать к независимости, утверждая, что слишком много людей погибли за последние шесть месяцев, чтобы согласится на управление из Киева.

«Перемирия нет, буферных зон не существует», – сообщил вице-премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрей Пургин через российскую государственную службу новостей «РИА Новости».

Пургин сказал, что по некоторым оценкам, количество погибших за последние шесть месяцев боевых действий только в Донецке составляет 9 тыс. человек, хотя реальная цифра, скорее, около 4-5 тыс. Это сопоставимо с оценками Организации Объединенных Наций, по данным которой погибло 3627 человек, и 8446 получили ранения во время боевых действий на всем востоке Украины.

«Такое количество жертв делает любой политический союз с Украиной невозможным», – сказал Пургин во время телефонного разговора с журналистами «РИА Новости».

Украина, США и Европейский союз обвиняют Россию в том, что она поставляет оружие и войска сепаратистам, а также финансирует их, что Москва отрицает. Обе стороны обменялись санкциями, что привело к снижению экономического роста как в ЕС, так и в России, которая оказалась на гране рецессии.

Сегодня Пургин сообщил, что его правительство готово возобновить мирные переговоры в Минске, как только Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе договорятся об условиях, по информации «РИА Новости». Повстанцы из Донецкой и соседней Луганской областей подписали соглашение о прекращении огня с представителями Украины, России и ОБСЕ 5 сентября, которое соблюдается пока не полностью.

«Не талибы»

Хотя повстанцы продолжат борьбу, если правительственные войска попытаются вытеснить их из их бастионов, они готовы к продолжению мирных переговоров в любое время, как сообщил Пургин «РИА Новости».

«Мы не талибы и всегда готовы к переговорам», – сказал Пургин.

Украинские власти обвинили повстанцев в том, что из-за их обстрелов Донецка и Луганска правительство не может начать создавать буферную зону, о которой договорились в Минске в прошлом месяце.

После того как украинские войска согласились прекратить обстрел вчера вечером, артиллерийские обстрелы возобновились в 19:30 в Донецке, в результате чего было полностью разрушено три жилых дома и погибло трое мирных жителей, сообщили представители Донецкого городского совета на своем сайте.

В Луганской области за прошедшие сутки повстанцы 20 раз атаковали позиции украинских военных в городе Счастье, в результате чего погибли трое солдат и еще пять получили ранения. Это был уже второй раз, начиная с 5 октября, когда объявленное украинским правительством прекращение обстрелов было односторонним, как сообщили чиновники в Киеве.

Беспилотники, наблюдатели

««День тишины», о котором объявил Совет национальной безопасности и обороны, сопровождался обстрелами правительственных войск и городов Луганской области, в результате чего несколько человек было ранено и убито», – говорилось в заявлении на сайте Луганского горсовета.

Хотя интенсивность боевых действий уменьшилась после того как был установлен режим прекращения огня, столкновения продолжаются каждый день. Президент Украины Петр Порошенко заявил на прошлой неделе, что обстрелы должны прекратиться на 24 часа, чтобы правительство вывело свои войска и создало 30-километровую буферную зону.

Порошенко вчера призвал ОБСЕ отправить 29 беспилотников и 1500 наблюдателей для мониторинга ситуации в зоне вокруг захваченных сепаратистами территорий, а также на российско-украинской границе.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Павел Климкин направились в Брюссель на встречу с комиссаром по вопросам расширения Штефаном Фюле и другими официальными лицами. Они обсудят вопрос об оказании Украине помощи и проведут встречи с представителями НАТО, сообщили в Министерстве регионального развития.