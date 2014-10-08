Гелетей считает, что в Иловайске не было серьезных ошибок, а были «какие-то просчеты»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Там (в Иловайске - УНИАН) не было ни одной серьезной ошибки, так, какие-то просчеты были, но серьезных ошибок не было, потому что после каждого боя нужно оценивать ситуацию, которая происходит не только в себя, а и у противника», - заявил он.

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«Именно тот поток убитых российских военнослужащих остановил Путина, или кто-то считает, что Путин пожалел и не захотел дальше идти, пожалел Украину, только был направлен на Иловайск, я думаю, что каждый понимает, что это иллюзия», - сказал Гелетей.