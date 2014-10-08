Российские военные постепенно отходят от границы - Наливайченко

07:07, 08 октября 2014
Политика
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Российские военные постепенно отходят от украинско-российской границы.

REUTERS

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

«Российские военные постепенно отходят от границы украинско-российской. И это хорошо, и это так должно быть. Главное не просто этот процесс обозначить, или задать, а чтобы там появился реальный план восстановления нашими пограничниками с нашей стороны, а российскими пограничниками с их стороны контроля над границей», - заявил он.

Ранее он заявлял, что пророссийские боевики на востоке пытаются скрыть следы своих преступлений.

Напомним, боевики начали жаловаться, что российские правоохранительные органы в последнее время стали задерживать на границе с Украиной "добровольцев", желающих вступить в ряды сепаратистов.

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