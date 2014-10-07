Боевики игнорируют перемирие - СБУ

Он отметил, что СБУ ежедневно арестовывает диверсионные группы боевиков, которые пытаются распространить свою деятельность за пределы АТО.

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«Сейчас боевики пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг, запугать мирное население там, где они находятся на Луганщине и Донетчине, и пытаются оправдать собственные преступления, чтобы показать, что не они расстреливали людей. То есть они откровенно игнорируют усилия Украины, международного сообщества, ОБСЕ и самой России, которая под давлением международного сообщества была вынуждена присоединиться к мирному плану», - отметил Наливайченко.