Боевики ДНР жалуются, что из РФ не выпускают желающих повоевать с Украиной – СМИ

Об этом "Газете.Ru" рассказал полевой командир из самопровозглашенной "ДНР" Олег Мельников.

По его словам, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины людей с оружием не пропускали ни в ту, ни в другую сторону. Однако граница охранялась плохо, что позволяло проводить большие колонны с людьми и "гуманитарной помощью".

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Теперь, как рассказал Мельников, "российские пограничники серьезно изменили отношение к добровольцам и активистам", и все перешедшие границу в неофициальных местах считаются нарушителями.

При этом "на официальных КПП дела не лучше: оформить гуманитарный груз практически невозможно. Для провоза 100 бушлатов наш человек пересекал границу туда-обратно порядка 100 раз", отметил Мельников.

Ранее так называемый "замминистра обороны" "ДНР" Сергей Петровский заявил, что "уже более 2 недель наблюдается резкий спад числа добровольцев из России".

Источник Дождь