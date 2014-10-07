На Харьковщине продолжается массовый ленинопад: за сутки разрушено 5 памятников вождю

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области.

В частности, в Близнюковском районе Харьковской области неизвестные разрушили три памятника Ленину, в городе Харькове - два. Соответствующие заявления поступили сегодня утром в милицию от представителей органов местного самоуправления.

В Близнюковском районе председатель Алексеевского сельского совета сообщил, что неподалеку от Дома культуры неизвестные отбили голову памятнику Ленину. Добровольський сельский голова обнаружил отсутствие на постаменте памятника Ленину, который стоял рядом с сельским клубом. Скульптуру неизвестные лица свалили на землю. Председатель Близнюковского районного совета письмом сообщил о том, что неизвестные ударами молотка повредили медный памятник Ленину в селе Берестовое.

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Работники следственно-оперативной группы, которые выехали на место происшествия, установили, что памятники находятся на балансе сельских советов, культурной и исторической ценности не имеют. По всем указанным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и розыск неизвестных лиц, причастных к совершению данных уголовных правонарушений.

Кроме того, ночью 7 октября неизвестные разрушили два памятника Ленину в Червонозаводском и Октябрьском районах Харькова. По всем фактам открыты уголовные производства. Проводится следствие.

Ранее сообщалось, что в Харькове снесли еще два памятника Ленину в разных районах города.