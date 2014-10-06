Порошенко обсудил с Меркель процесс мирного урегулирования на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко продолжил телефонные консультации с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, Порошенко и Меркель обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе. Собеседники констатировали, что отсутствие устойчивого прогресса с выполнением Минских договоренностей, а также продолжение обстрелов со стороны боевиков ставят под угрозу план мирного урегулирования. В частности, президент отметил необходимость восстановления контроля за украинско-российской границей на участке, оккупирована, создание возможности для выполнения украинскими пограничниками своих функций при мониторинге ОБСЕ и надлежащем техническом обеспечении.
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Меркель и Порошенко подчеркнули, что проведение местных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей должно происходить в соответствии с украинским законодательством, а также в условиях устойчивого двустороннего прекращения огня, равных возможностей ведения предвыборной кампании, привлечения международных наблюдателей.