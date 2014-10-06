Боевики продолжили обстрелы Донецка: 3 человека погибли, 4 - ранены

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета,

«День 6 октября в Донецке проходит неспокойно. Около 10 утра в очередной раз обстрелу подвергся Киевский район. Снарядами полностью уничтожены жилые дома №28 по проспекту Хрустальному и №180 по улице Стратонавтов. В результате обстрела погибли 2 мирных жителя, 5 человек были ранены. Позже один из пострадавших от полученных ранений скончался в больнице», - говорится в сообщении.

Вечер в городе начался с серии залпов и взрывов, о которых сообщали жители Петровского и Кировского районов. По состоянию на 18.30 одиночные выстрелы из тяжелых орудий слышны во многих районах, сообщили в горсовете.

Читайте такжеБоевики обстреляли Золотое Луганской области, есть жертвыВ то же время, несмотря на напряженную обстановку, в Донецке велись восстановительные работы на сетях электроснабжения. В 17.15 возобновлено энергоснабжения Северного водопроводного узла. В 17.30 были запущены агрегаты, и на данный момент идет его наполнение, говорится в сообщении.