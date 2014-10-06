СНБО: Украинские военные отбили атаки боевиков под Дебальцевым, Никишиным и Гродивкой (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера днем наши военные отбили атаки террористов под Дебальцево, вблизи поселка Гродовка Красноармейского района и села Никишино Шахтерского района Донецкой области», - отметил он.

Напомним, вчера боевики обстреляли позиции украинской армии в районе города Дебальцево, пос. Тоненькое и Невельское Донецкой области, а также в селе Мирная Долина Луганской области. Кроме того, был зафиксирован обстрел из "Градов" жилых кварталов Лисичанска. Подробнее смотрите на карте АТО за 5 октября.