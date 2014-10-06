СНБО: Украинские военные отбили атаки боевиков под Дебальцевым, Никишиным и Гродивкой (карта АТО)
13:48, 06 октября 2014Политика
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Украинские военные отбили атаки террористов возле Дебальцево, Гродивка и Никишиного на Донетчине.
Карта зоны АТО по состоянию на 6 октября. Увеличить карту / СНБО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера днем наши военные отбили атаки террористов под Дебальцево, вблизи поселка Гродовка Красноармейского района и села Никишино Шахтерского района Донецкой области», - отметил он.
Напомним, вчера боевики обстреляли позиции украинской армии в районе города Дебальцево, пос. Тоненькое и Невельское Донецкой области, а также в селе Мирная Долина Луганской области. Кроме того, был зафиксирован обстрел из "Градов" жилых кварталов Лисичанска. Подробнее смотрите на карте АТО за 5 октября.
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