СНБО: обстрелы с установок "Град" зафиксированы в районе Лисичанска (карта АТО)

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. "В течении прошлых суток боевики обстреляли жилые кварталы сразу нескольких населенных пунктов. Это жилые кварталы Донецка - в Куйбышевском и Петровском районах, в селе Никишино Шахтерского района Донецкой области. Обстрелы с установок "Град" зафиксированы в районе Лисичанска", - заявил Полевой.

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По его словам, боевики обстреляли позиции украинской армии в районе города Дебальцево, сел Тоненькое и Невельское Донецкой области, а также в селе Мирная Долина Луганской области. С минометов и танков был открыт огонь по опорному пункту возле города Счастье.

"На протяжении вчерашних суток в донецком аэропорту наши военные дважды отбивали нападения террористов, которые начинались после обстрелов с артиллерии и при поддержке танков. Все нападения отбиты со значительными потерями для врага", - добавил он

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