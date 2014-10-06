МВД разоблачило попытки террористов скрыть улики убийства сотрудника МККК (видео)
09:45, 06 октября 2014Политика
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Сотрудники МВД Украины перехватили переговоры руководителей ДНР с корреспондентом телеканала РТР. Как свидетельствует аудиозапись, так называемая "ДНР" фальсифицирует причину гибели представителя миссии международного комитета Красного Креста (МККК).
МВД перехватило разговор главаря ДНР и российского журналиста
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, оперативные подразделения МВД получили в свое распоряжение очередное подтверждение механизма, которым боевики так называемой «ДНР» пытаются с помощью российских СМИ скрыть следы своих преступлений. На этот раз речь идет об убийстве представителя «Красного креста» в Донецке.
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