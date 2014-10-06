МВД разоблачило попытки террористов скрыть улики убийства сотрудника МККК (видео)

09:45, 06 октября 2014
Политика
0 0

Сотрудники МВД Украины перехватили переговоры руководителей ДНР с корреспондентом телеканала РТР. Как свидетельствует аудиозапись, так называемая "ДНР" фальсифицирует причину гибели представителя миссии международного комитета Красного Креста (МККК).

МВС перехопило розмову ватажка ДНР та російського журналіста

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, оперативные подразделения МВД получили в свое распоряжение очередное подтверждение механизма, которым боевики так называемой «ДНР» пытаются с помощью российских СМИ скрыть следы своих преступлений. На этот раз речь идет об убийстве представителя «Красного креста» в Донецке.

Читайте такжеКрасный Крест приостанавливает свою работу в Украине

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter