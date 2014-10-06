МВД разоблачило попытки террористов скрыть улики убийства сотрудника МККК (видео)

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, оперативные подразделения МВД получили в свое распоряжение очередное подтверждение механизма, которым боевики так называемой «ДНР» пытаются с помощью российских СМИ скрыть следы своих преступлений. На этот раз речь идет об убийстве представителя «Красного креста» в Донецке.

Читайте такжеКрасный Крест приостанавливает свою работу в Украине